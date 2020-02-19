Муж Кузьминой считает, что допинговая история будет постоянно преследовать Логинова

Даниэль Кузьмин, муж и тренер трёхкратной олимпийской чемпионки Анастасии Кузьминой, считает, что россиянину Александру Логинову из-за допинговой истории будет тяжело изменить к себе отношение иностранных спортсменов и журналистов.

«Логинов никогда не отмажется от истории с допингом. Саша попался на очень серьёзном препарате. Это не просто бальзам для губ, как у Йохауг. Но и она, когда попалась, собрала пресс-конференцию, где были доктор и тренер команды. Они подробно ответили на все вопросы, доктор после этого ушёл в отставку. Саша же никак не объяснил, что случилось. До сих пор непонятно, кто колол ему ЭПО. Иногда проскальзывает имя доктора Дмитриева, но открыто об этом никто не говорит. Представьте, что человек ограбил магазин, как к нему будут относиться? То, что Логинов не говорит по-английски, тоже многих останавливает. Эта история с допингом полностью закрыла Александра. Так нельзя. Невозможно постоянно сидеть в собственной скорлупе», — цитирует Кузьмина «Спорт-Экспресс».

Дисквалификация Логинова за допинг-пробу, взятую в ноябре 2013 года, завершилась 25 ноября 2016 года.

Ранее сообщалось, что Логинов не выступит в сингл-миксте на ЧМ по биатлону.