Логинов не выступит в сингл-миксте на ЧМ по биатлону

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов не выступит в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира в Антерсельве.

Reuters

Об этом сообщил личный тренер биатлониста Александр Касперович, слова которого передаёт «Матч ТВ». «Решение принято совместно спортсменом и тренерами. Впереди тяжёлые личные гонки и классическая эстафета», — добавил специалист. Он отметил, что Логинову нужно сохранить силы для этих стартов. Одиночная смешанная эстафета пройдёт 20 февраля. Ранее сообщалось, что Логинов, Гараничев, Латыпов и Поршнев выступят в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону.