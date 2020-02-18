Логинов не выступит в сингл-миксте на ЧМ по биатлону
- Reuters
Об этом сообщил личный тренер биатлониста Александр Касперович, слова которого передаёт «Матч ТВ».
«Решение принято совместно спортсменом и тренерами. Впереди тяжёлые личные гонки и классическая эстафета», — добавил специалист.
Он отметил, что Логинову нужно сохранить силы для этих стартов.
Одиночная смешанная эстафета пройдёт 20 февраля.
Ранее сообщалось, что Логинов, Гараничев, Латыпов и Поршнев выступят в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону.