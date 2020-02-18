Логинов не выступит в сингл-миксте на ЧМ по биатлону

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Чемпион мира по биатлону Александр Логинов не выступит в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира в Антерсельве.
Логинов не выступит в сингл-миксте на ЧМ по биатлону
  • Reuters

Об этом сообщил личный тренер биатлониста Александр Касперович, слова которого передаёт «Матч ТВ».

«Решение принято совместно спортсменом и тренерами. Впереди тяжёлые личные гонки и классическая эстафета», — добавил специалист.

Он отметил, что Логинову нужно сохранить силы для этих стартов.

Одиночная смешанная эстафета пройдёт 20 февраля.

Ранее сообщалось, что Логинов, Гараничев, Латыпов и Поршнев выступят в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону.

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