Логинов, Гараничев, Латыпов и Поршнев выступят в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону

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Россияне Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев выступят в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антерсельве.
Логинов, Гараничев, Латыпов и Поршнев выступят в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону
  • РИА Новости

Об этом сообщил старший тренер мужской сборной Сергей Белозёров, слова которого передаёт ТАСС.

Гонка состоится 19 февраля, начало — в 16:15 мск.

Ранее сообщалось, что Юрлова-Перхт, Миронова, Куклина и Старых выступят в эстафете на ЧМ по биатлону.

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