Логинов, Гараничев, Латыпов и Поршнев выступят в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону
Россияне Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев выступят в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антерсельве.
- РИА Новости
Об этом сообщил старший тренер мужской сборной Сергей Белозёров, слова которого передаёт ТАСС.
Гонка состоится 19 февраля, начало — в 16:15 мск.
Ранее сообщалось, что Юрлова-Перхт, Миронова, Куклина и Старых выступят в эстафете на ЧМ по биатлону.
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