Логинов, Гараничев, Латыпов и Поршнев выступят в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону

Россияне Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев выступят в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антерсельве.

РИА Новости