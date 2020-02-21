Экс-соперник Исмаилова указал на недочёты в ударной технике Емельяненко
Бывший оппонент Магомеда Исмаилова, боец ACA Артём Фролов рассказал, какие недочёты он видит в ударной технике Александра Емельяненко.
- РИА Новости
«Он пропускает немало ударов. Свою левую руку постоянно держит на животе. Не знаю, почему он это делает, ведь ранее уже неоднократно оказывался на полу», — сказал Фролов в интервью RT.
Ранее он оценил шансы Исмаилова в поединке с Емельяненко.
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