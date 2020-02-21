Крал рассказал о дружбе с узбекским бойцом UFC

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Чешский полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал о дружбе с узбекским бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Махмудом Мурадовым.
Крал рассказал о дружбе с узбекским бойцом UFC
  • © instagram.com/makhmud_muradov

«Когда играли со «Славией» в Лиге Европы, Махмуд приходил на стадион, и после одного из матчей написал мне что-то в духе: «Ты провёл хорошую игру. Молодец». Я ему ответил. Начали общаться. Причём за несколько лет до того я смотрел его бои ещё в чешских промоушенах смешанных единоборств», — заявил футболист в интервью RT.

Также спортсмен поведал о желании потренироваться вместе с Мурадовым.

«Кстати, когда я по-дружески шучу над ним, он может достаточно больно поставить «лося» на ноге. Но, если серьёзно, Махмуд уже несколько раз звал меня с ним потренироваться. Конечно, речь не идёт о выходе в октагон. Имеется в виду работа в зале, пробежки и т. д. Возможно, когда в следующий раз поеду домой, приму это предложение», — добавил полузащитник.

Ранее Крал вспомнил, что в РПЛ поразило его больше всего.

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