Крал рассказал, с кем из россиян больше всего дружит в «Спартаке»

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Чешский полузащитник Алекс Крал рассказал, с кем больше всего общается в «Спартаке» из российских партнёров.
Крал рассказал, с кем из россиян больше всего дружит в «Спартаке»
  • РИА Новости

«В «Спартаке» действительно много молодых ребят, и все очень приятные люди. Например, возьмём Зелимхана Бакаева. Да, мы не можем полноценно общаться, поскольку он говорит на английском так же, как я на русском, — не очень хорошо. Но поскольку мы сверстники, у нас схожие интересы и мы всегда найдём взаимопонимание. Это здорово помогло мне на первых порах в «Спартаке», — заявил футболист в интервью RT.

Ранее Крал рассказал, на что тратит большую часть денег.

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