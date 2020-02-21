Крал рассказал, с кем из россиян больше всего дружит в «Спартаке»

Чешский полузащитник Алекс Крал рассказал, с кем больше всего общается в «Спартаке» из российских партнёров.

«В «Спартаке» действительно много молодых ребят, и все очень приятные люди. Например, возьмём Зелимхана Бакаева. Да, мы не можем полноценно общаться, поскольку он говорит на английском так же, как я на русском, — не очень хорошо. Но поскольку мы сверстники, у нас схожие интересы и мы всегда найдём взаимопонимание. Это здорово помогло мне на первых порах в «Спартаке», — заявил футболист в интервью RT.

Ранее Крал рассказал, на что тратит большую часть денег.