Крал рассказал, на что тратит большую часть денег

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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал, на что тратит большую часть денег, которые зарабатывает в России.
Крал рассказал, на что тратит большую часть денег
  • РИА Новости

«Нужно понимать, что мой контракт рассчитан всего на пять лет, и никто не знает, что со мной может случиться по истечении этого срока. Вдруг это последнее соглашение в моей карьере. Поэтому отец приучил меня к тому, что деньги нужно инвестировать, чтобы они работали на будущее. Этим я и занимаюсь. Да, могу потратиться на отпуск, отдых, но также вкладываю средства в себя, в своё здоровье и развитие. Отношусь к деньгам взвешенно», — заявил футболист в интервью RT.

Ранее Крал сравнил РПЛ с чемпионатом Чехии.

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