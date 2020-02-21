Крал сравнил РПЛ с чемпионатом Чехии

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал сравнил чемпионаты России и Чехии и рассказал, насколько сложно на первых порах ему давалась игра в РПЛ.

«Не сказал бы, что скорости в России кардинально выше. Всё-таки чешские команды тоже выступают в еврокубках. Со «Славией» в плей-офф Лиги Европы я, например, играл против «Челси» и «Севильи», а последней даже забивал. Но в РПЛ в среднем футболисты обладают большим индивидуальным мастерством, они быстрее обрабатывают мяч, играют в одно касание», — поведал футболист в интервью RT.

Ранее Крал признался, что заплаченные за него «Спартаком» миллионы не давят.