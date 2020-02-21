Крал объяснил, почему предпочёл «Спартак» возможности сыграть в Лиге чемпионов

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Полузащитник Алекс Крал объяснил, почему решил перейти в «Спартак» летом прошлого года из чешской «Славии».
Крал объяснил, почему предпочёл «Спартак» возможности сыграть в Лиге чемпионов
  • РИА Новости

«РПЛ ещё недавно занимала шестую строчку в рейтинге УЕФА, это хороший чемпионат. Из России куда проще сделать следующий шаг. Кроме того, я перешёл не куда-то, а в «Спартак» — самый большой клуб в вашей стране. О нём знают во всём мире. Также меня заинтересовал проект, который строят здесь. Красно-белые решили создавать новую команду с молодыми футболистами. Я молодой, и для меня важно получать много практики. Переезжая в Москву, понимал, что здесь получу её», — заявил футболист в интервью RT.

Ранее Крал отметил, что у «Спартака» ещё не всё потеряно в чемпионате России.

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