Крал: у «Спартака» ещё не всё потеряно в чемпионате России

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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал высказался о перспективах команды в весенней части РПЛ.
Крал: у «Спартака» ещё не всё потеряно в чемпионате России
  • Reuters

«Ещё не всё потеряно в чемпионате. Если мы выиграем все матчи весной, сможем зацепиться за зону Лиги Европы, а то и Лиги чемпионов. Плюс нельзя забывать, что есть Кубок России, через который тоже можно пробиться в еврокубки. Это отличная мотивация. Помимо всего прочего, десятая строчка — не место «Спартака». Улучшить нашу позицию в турнирной таблице — ещё одна мотивация», — подчеркнул Крал в интервью RT.

Ранее тренер Дмитрий Аленичев назвал провальным трансфер Гуса Тиля в «Спартак».

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