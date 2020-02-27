Ригини: в фигурном катании нет возможности зарабатывать

Итальянский фигурист Иван Ригини рассказал о том, с какими финансовыми проблемами приходится сталкиваться в его виде спорта.

«В фигурном катании, если рассуждать глобально, фактически нет возможности нормально зарабатывать, нет спонсорства. Не может же спортсмен выйти на чемпионат мира с нашитым на костюм логотипом Nike? И получается, что, несмотря на всю популярность фигурного катания, в нём нет главного — коммерции», — заявил Ригини RT.

По мнению спортсмена, Международный союз конькобежцев не может решить данную проблему, которую сам он считает главной для всего вида спорта.

«Есть японский спонсор, за счёт которого живёт всё фигурное катание, соответственно, японские спортсмены получают деньги. В Европе вообще с этим глушь. Имелись бы спонсоры, соревнования были бы уже совсем другими. Появилась бы реальная реклама, и вряд ли чемпион мира продолжал бы получать за победу $50 тыс.», — отметил Ригини.

Фигурист назвал призовые за победу на чемпионате мира слишком малой суммой, так как большую её часть придётся сразу же потратить.

«Это лишь на первый взгляд большие деньги. Когда ты потом отдал 10—15% стране, проводящей соревнования, 30—40% своему тренерскому составу, ещё какой-то процент федерации и заплатил налоги, то, считай, вообще ничего не получил. А ведь эти $50 тыс. ты можешь выиграть, только опередив Юдзуру Ханю или Нейтана Чена. Попробуй обыграй их», — поделился спортсмен.

Ранее Ригини рассказал, как зарабатывал на жизнь игрой в покер.