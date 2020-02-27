Ригини: в фигурном катании нет возможности зарабатывать

Короткая ссылка
Итальянский фигурист Иван Ригини рассказал о том, с какими финансовыми проблемами приходится сталкиваться в его виде спорта.
Ригини: в фигурном катании нет возможности зарабатывать
  • Reuters

«В фигурном катании, если рассуждать глобально, фактически нет возможности нормально зарабатывать, нет спонсорства. Не может же спортсмен выйти на чемпионат мира с нашитым на костюм логотипом Nike? И получается, что, несмотря на всю популярность фигурного катания, в нём нет главного — коммерции», — заявил Ригини RT.

По мнению спортсмена, Международный союз конькобежцев не может решить данную проблему, которую сам он считает главной для всего вида спорта.

«Есть японский спонсор, за счёт которого живёт всё фигурное катание, соответственно, японские спортсмены получают деньги. В Европе вообще с этим глушь. Имелись бы спонсоры, соревнования были бы уже совсем другими. Появилась бы реальная реклама, и вряд ли чемпион мира продолжал бы получать за победу $50 тыс.», — отметил Ригини.

Фигурист назвал призовые за победу на чемпионате мира слишком малой суммой, так как большую её часть придётся сразу же потратить.

«Это лишь на первый взгляд большие деньги. Когда ты потом отдал 10—15% стране, проводящей соревнования, 30—40% своему тренерскому составу, ещё какой-то процент федерации и заплатил налоги, то, считай, вообще ничего не получил. А ведь эти $50 тыс. ты можешь выиграть, только опередив Юдзуру Ханю или Нейтана Чена. Попробуй обыграй их», — поделился спортсмен.

Ранее Ригини рассказал, как зарабатывал на жизнь игрой в покер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить