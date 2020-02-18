Драчёв об индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону: компонент стрельбы девочки недоработали

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал выступление представительниц женской национальной команды в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антерсельве.
Драчёв об индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону: компонент стрельбы девочки недоработали
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Я бы сказал, что это гонка неиспользованных возможностей, у нас столько было шансов. Наши девочки могут стрелять, может, сказалось волнение или горы, ведь ход очень хороший, они все добавили в нём. Надежда была на Старых и Куклину. Лыжи сделали, а компонент стрельбы девочки недоработали», — приводит слова Драчёва «Матч ТВ».

Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая 13-е место и допустившая три промаха. Светлана Миронова завершила гонку 22-й (четыре промаха). Лариса Куклина финишировала 23-й (четыре промаха). Ирина Старых заняла 32-е место (пять промахов).

Ранее сообщалось, что Драчёв ответил на вопрос о будущем тренерского штаба женской сборной России по биатлону.

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