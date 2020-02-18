Драчёв ответил на вопрос о будущем тренерского штаба женской сборной России по биатлону

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв ответил на вопрос о будущем тренерского штаба женской национальной сборной в свете посредственных результатов команды в текущем сезоне.

«Весной будет принято решение, пока идёт сезон, впереди этапы Кубка мира и Европы», — приводит слова Драчёва «Матч ТВ».

Ранее Екатерина Юрлова-Перхт заявила, что в стрельбе стоя не может найти себя до конца.