Драчёв ответил на вопрос о будущем тренерского штаба женской сборной России по биатлону

Короткая ссылка
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв ответил на вопрос о будущем тренерского штаба женской национальной сборной в свете посредственных результатов команды в текущем сезоне.
Драчёв ответил на вопрос о будущем тренерского штаба женской сборной России по биатлону
  • РИА Новости

«Весной будет принято решение, пока идёт сезон, впереди этапы Кубка мира и Европы», — приводит слова Драчёва «Матч ТВ».

Ранее Екатерина Юрлова-Перхт заявила, что в стрельбе стоя не может найти себя до конца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить