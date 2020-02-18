Миронова: тренеры приняли правильное решение, поставив меня на индивидуальную гонку

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Россиянка Светлана Миронова прокомментировала своё выступление в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антерсельве.
Миронова: тренеры приняли правильное решение, поставив меня на индивидуальную гонку
  • РИА Новости

«У меня было желание бежать эту гонку. Тренеры приняли правильное решение, поставив меня, потому что после гонки много дней отдыха. Могу быть довольна стрельбой лёжа, но четыре промаха стоя — обидно», — приводит слова Мироновой «Матч ТВ».

Она отметила, что не может объяснить, почему допустила столько промахов в стрельбе стоя.

«В пасьюте я допустила один промах стоя, теперь получилось так», — добавила биатлонистка.

По итогам индивидуальной гонки Миронова заняла 22-е место. Она допустила четыре промаха на четырёх огневых рубежах и проиграла победителю 3 минуты 12,1 секунды.

Ранее Екатерина Юрлова-Перхт заявила, что в стрельбе стоя не может найти себя до конца.

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