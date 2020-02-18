Тарпищев считает Медведева одним из главных фаворитов Олимпийских игр в Токио
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«Медведева можно рассматривать как главного претендента на победу в Токио. Проблема олимпийских турниров в очень сжатом времени. На прошлой Олимпиаде Надаль отказался от игр в миксте из-за трёх матчей в день. Там очень большие нагрузки. Ещё и в это время в Токио будет жара», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».
В настоящее время Медведев занимает пятую строчку в рейтинге лучших теннисистов планеты.
Ранее Тарпищев выразил сомнение, что Шарапова примет участие в ОИ-2020 в Токио.