Тарпищев считает Медведева одним из главных фаворитов Олимпийских игр в Токио

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил перспективы россиянина Даниила Медведева побороться за золотую медаль Олимпийских игр — 2020.

«Медведева можно рассматривать как главного претендента на победу в Токио. Проблема олимпийских турниров в очень сжатом времени. На прошлой Олимпиаде Надаль отказался от игр в миксте из-за трёх матчей в день. Там очень большие нагрузки. Ещё и в это время в Токио будет жара», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

В настоящее время Медведев занимает пятую строчку в рейтинге лучших теннисистов планеты.

Ранее Тарпищев выразил сомнение, что Шарапова примет участие в ОИ-2020 в Токио.