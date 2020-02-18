Марио Фернандес вспомнил, как ЦСКА отыграл 11 очков отставания у «Зенита»

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Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес не считает борьбу за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ) завершившейся и вспомнил, как его команда уже отыгрывала 11 очков отставания от «Зенита» в 2014 году.
Марио Фернандес вспомнил, как ЦСКА отыграл 11 очков отставания у «Зенита»
  • РИА Новости

«Наша цель одна — первое место. Разумеется, мы знаем, что «Зенит» опережает нас на 11 очков. Однако я прекрасно помню, как нам однажды удалось отыграть подобное отставание и выиграть золото. Понятно, что ситуации и чемпионаты разные. И всё же мы по-любому будем бороться за главный трофей, пока у нас сохраняются шансы. С поддержкой болельщиков мы продолжаем верить, что это реально. А если математических шансов на золото у нас не останется, мы всё равно будем стараться побеждать в каждом матче и сделаем всё, чтобы напрямую попасть в Лигу чемпионов», — цитирует Фернандеса Bobsoccer

ЦСКА с 34 очками занимает четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ после 19 туров. «Зенит» имеет 45 баллов и лидирует в чемпионате.

Ранее сообщалось, что находившийся на просмотре в ЦСКА футболист Колесниченко покинул расположение клуба.

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