Яценко о российских промоушенах: все преследуют свои мелкособственнические цели

Президент ACA Алексей Яценко подтвердил, что организация готова рассмотреть возможность объединения с другими отечественными промоушенами с целью создания единой российской лиги ММА.

«Насколько помню, Майрбек Хасиев говорил, что ACA готова объединиться с российскими промоушенами. Причём не с каким-то одним, а с несколькими. Теми, что на сегодняшний день что-то представляют из себя: имеют внушительный ростер, финансовые возможности для проведения достойных мероприятий», — сказал Яценко в интервью RT.

По его словам, единственной целью подобных действий может стать попытка «потягаться с сильнейшими промоушенами мира за лидерство в мировом ММА». При этом он добавил, что не уверен, что на данный момент это возможно.

«Сложно сказать. Могу лишь подтвердить, что мы готовы. Но это должно быть понятное для всех партнёрство. Оно должно осуществляться исключительно с целью стать лидерами мирового ММА. Если у кого-то будет желание, то это возможно. Но, кроме Хасиева, никто не заявил об этом, все преследуют свои мелкособственнические цели», — заключил Яценко.

Ранее он не согласился с мнением, что поединок между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым оказал положительный эффект на рост популярности бокса в частности и единоборств в целом.