Яценко: в менталитете российского народа существует неприязнь к грязному треш-току

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Президент ACA Алексей Яценко рассказал, как относятся к треш-току в России и за рубежом.
Яценко: в менталитете российского народа существует неприязнь к грязному треш-току
  • АГН «Москва»

«Там бойцы могут полоскать маму, папу, семью, рассказывать грязные вещи, используя при этом нецензурную брань. Потом провести бой, а после этого обнимать противника и говорить: «Я люблю тебя. Мы показали классный поединок». Как можно хорошо относиться к человеку после того, как он наговорил тебе столько гадостей? Это неправильно. Такого не должно быть», — сказал Яценко в интервью RT.

При этом он сказал, что в России также есть несколько бойцов, использующих западный вариант треш-тока.

«Есть спортсмены, которые побывали в Америке, посмотрели, что там происходит. После чего стали немного путать нашу действительность с тем, что увидели там. Не нужно этого делать. Необходимо оставаться в рамках приличия. В менталитете российского народа существует неприязнь к подобным гадостям. Все должны понимать, что безосновательные оскорбления могут привести к серьёзным последствиям», — добавил Яценко.

Ранее глава ACA рассказал, какие санкции ждут Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова в случае отмены боя на турнире ACA 107.

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