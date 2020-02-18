Яценко рассказал, какие санкции ждут Емельяненко и Исмаилова в случае отмены боя

Президент АСА Алексей Яценко рассказал о возможных санкциях в отношении виновника срыва поединка между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым.

«В любом стандартном соглашении между лигой и бойцом всё прописано. Это стандартная процедура. Существуют штрафные санкции, возмещение расходов и так далее. Сумма очень большая», — заявил Яценко в интервью RT.

По его словам, в случае отмены схватки спортсмен должен возместить промоушену определённую сумму. При этом он добавил, что на атлета могут быть переложены расходы, потраченные на раскрутку дуэли.

«Можно считать, что это сумма средств, сравнимая с тратами на организацию всего мероприятия», — заключил Яценко.

Ранее глава ACA прокомментировал спор Емельяненко об отказе от употребления алкоголя.