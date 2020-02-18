Нурмагомедов призвал Фергюсона быть осторожным на UFC 249

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов находится в предвкушении поединка против американца Тони Фергюсона.

В своём Instagram россиянин опубликовал постер предстоящего боя. На нём изображено, как Нурмагомедов едет на спортивном мотоцикле за автомобилем, в котором находится американец, видящий его отражение в боковом зеркале.

«Будь осторожен, UFC 249 приближается», — подписал фото Нурмагомедов.

Турнир, на котором встретятся россиянин и американец, состоится 18 апреля в Бруклине.

Ранее Нурмагомедов пошутил над бойцом UFC Махачевым в Instagram.