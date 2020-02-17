Тренер Тарасова рассказала, о чем больше всего сожалеет в своей жизни

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, о чём больше всего сожалеет в своей жизни.

«Я жалею только о своих ушедших друзьях, о своих близких. А больше жалеть не о чем. У меня очень счастливая жизнь, очень наполненная. Я могу жалеть только о том, что я не худая, не молодая. Зато у меня есть такой опыт за спиной», — сказала Тарасова в документальном фильме о себе под названием «Татьяна Тарасова. Лёд, которым я живу».

Она также выразила мнение, что на её успехи сильно повлияли родители, которые позволили ей начать тренерскую деятельность уже в 19 лет.

Под её руководством российские фигуристы в общей сложности выиграли семь золотых медалей.

Ранее Тарасова заявила, что юниорский ЧР по фигурному катанию нужно транслировать во всех странах.