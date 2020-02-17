«Металлург» обыграл «Куньлунь» в матче КХЛ

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над пекинским «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась в пользу хозяев — 2:1.

В составе «магнитки» отличились Богдан Потехин и Томаш Филиппи. У китайского коллектива единственную шайбу забросил Райан Спроул.

Таким образом, подопечные Ильи Воробьёва набрали 62 очка и поднялись на седьмое место в Восточной конференции, обогнав «Куньлунь», который теперь располагается на восьмой позиции (60).

Ранее «Салават Юлаев» одолел «Сочи» и вышел в плей-офф КХЛ.