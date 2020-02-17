«Зенит» обыграл «Кайрат» в контрольном матче

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Петербургский «Зенит» одержал победу над «Кайратом» из Алма-Аты в контрольном матче на сборах в Испании.
«Зенит» обыграл «Кайрат» в контрольном матче
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Встреча завершилась со счётом 3:1. 

В составе сине-бело-голубых отличились Малком, Дуглас Сантос и Сердар Азмун. У казахстанского коллектива единственный мяч забил Еркебулан Тунгышбаев.

Форвард «Зенита» Артём Дзюба отметился двумя результативными передачами.

Для подопечных Сергея Семака эта победа стала второй за день. До этого была обыграна владикавказская «Алания».

Ранее в «Сочи» заявили, что Александр Кокорин сможет сыграть с «Зенитом».

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