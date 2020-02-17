Личный тренер Логинова: в спринте Саша проявил бойцовские качества

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Александр Касперович, личный тренер чемпиона мира по биатлону Александра Логинова, оценил выступление своего подопечного на первенстве мира в итальянской Антерсельве.
Личный тренер Логинова: в спринте Саша проявил бойцовские качества
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Возможно, к воскресенью у Саши уже пошло наслоение усталости. Я пока не знаю, как у него работали лыжи, каким было общее самочувствие. Из того, что видел со стороны, начал он гонку легко. А вот на финиш шёл уже подуставшим. Но это мои догадки. Понятно, что какие-то вещи можно оценивать по движениям ног на трассе, по выносу рук. Мы уже долго работаем вместе, поэтому я знаю Логинова как свои пять пальцев», — заявил Касперович RT.

Также личный тренер Логинова добавил, что предполагал успешное выступление россиянина на чемпионате мира.

«Когда мы делали развивающую работу на сборе в Риднау, я сразу сказал, что у нас с функциональным состоянием всё очень хорошо. Понял это, когда увидел, как Саша идёт в подъём. Он постоянно как бы находится в фазе полёта, перекладываясь справа налево и слева направо. То есть успевает подхватывать каждое движение. В смешанной эстафете я лишь дополнительно убедился, что был прав: сами видели, какую там Саша показал скорость. А в спринте он проявил ещё и бойцовские качества», — добавил тренер.

Александр Логинов на чемпионате мира завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования.

Ранее Касперович заявил, что Логинов не слабее Бё.

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