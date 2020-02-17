Касперович: Логинов не слабее Бё

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, сравнил своего подопечного с норвежцем Йоханнесом Бё и французом Мартеном Фуркадом.

«Я уверен, что Саша находится в очень хорошем функциональном состоянии. Это было понятно уже после первых стартов в смешанной эстафете и спринте. Логинов не слабее, чем Бё, и я вижу, что на текущем этапе мы очень хорошо подравнялись по скорости со всеми лидерами, включая Бё и Фуркада. Судьбу медали между ними решает только стрельба на рубеже. Примерно как это и случилось: один промах — и у тебя уже не золото, а только бронза», — заявил Касперович RT.

На чемпионате мира в итальянском Антерсельве Логинов завоевал одну золотую и одну бронзовую медали.

Ранее Касперович заявил, что Логинов постоянно подаёт пример другим биатлонистам, но этим не пользуются.