Касперович: Логинов не слабее Бё

Короткая ссылка
Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, сравнил своего подопечного с норвежцем Йоханнесом Бё и французом Мартеном Фуркадом.
Касперович: Логинов не слабее Бё
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Я уверен, что Саша находится в очень хорошем функциональном состоянии. Это было понятно уже после первых стартов в смешанной эстафете и спринте. Логинов не слабее, чем Бё, и я вижу, что на текущем этапе мы очень хорошо подравнялись по скорости со всеми лидерами, включая Бё и Фуркада. Судьбу медали между ними решает только стрельба на рубеже. Примерно как это и случилось: один промах — и у тебя уже не золото, а только бронза», — заявил Касперович RT.

На чемпионате мира в итальянском Антерсельве Логинов завоевал одну золотую и одну бронзовую медали.

Ранее Касперович заявил, что Логинов постоянно подаёт пример другим биатлонистам, но этим не пользуются.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить