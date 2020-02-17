Касперович: Логинов постоянно подаёт пример другим биатлонистам, но им не пользуются

Короткая ссылка
Александр Касперович, личный тренер чемпиона мира по биатлону Александра Логинова, признался, что другие биатлонисты не спешат брать пример с его подопечного в плане отношения к работе.
Касперович: Логинов постоянно подаёт пример другим биатлонистам, но им не пользуются
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Саша постоянно подаёт пример другим, вот только беда в том, что этим примером они не пользуются, не подхватывают его. Мы, например, всегда и везде делаем утреннюю зарядку, никогда её не пропускаем и относимся к ней как к первой тренировке: это и настрой на целый день, и пробуждение организма, и отчасти показатель, в каком состоянии спортсмен находится в данный момент. То есть я уже утром могу понять, не нужно ли внести коррективы в основную тренировочную работу дня», — заявил Касперович в интервью RT.

Александр Логинов победил в спринтерской гонке на чемпионате мира 2020 года в итальянской Антерсельве.

Ранее Касперович признался, что Логинов не слишком легко сходится с людьми.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить