Касперович: Логинов постоянно подаёт пример другим биатлонистам, но им не пользуются

Александр Касперович, личный тренер чемпиона мира по биатлону Александра Логинова, признался, что другие биатлонисты не спешат брать пример с его подопечного в плане отношения к работе.

«Саша постоянно подаёт пример другим, вот только беда в том, что этим примером они не пользуются, не подхватывают его. Мы, например, всегда и везде делаем утреннюю зарядку, никогда её не пропускаем и относимся к ней как к первой тренировке: это и настрой на целый день, и пробуждение организма, и отчасти показатель, в каком состоянии спортсмен находится в данный момент. То есть я уже утром могу понять, не нужно ли внести коррективы в основную тренировочную работу дня», — заявил Касперович в интервью RT.

Александр Логинов победил в спринтерской гонке на чемпионате мира 2020 года в итальянской Антерсельве.

Ранее Касперович признался, что Логинов не слишком легко сходится с людьми.