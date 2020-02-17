Касперович: Логинов не слишком легко сходится с людьми

Личный тренер биатлониста Александра Логинова Александр Касперович рассказал о характере своего подопечного.

«У него есть достаточно узкий круг друзей, хотя могу сказать, что Саша не слишком легко сходится с людьми — такой характер. Ему требуется время, чтобы приблизить к себе человека. Но, в принципе, он всегда достаточно общителен в коллективе», — заявил тренер в интервью RT.

Также Касперович выразил мнение, что Никита Поршнев, Кирилл Стрельцов и Карим Халили в будущем должны стать лидерами сборной России по биатлону.

Ранее Губерниев сказал, что заявления в адрес Логинова ничего общего со свободой слова не имеют.