«Барселоне» разрешили приобретение нового форварда вне трансферного окна

Испанская «Барселона» сможет подписать нового нападающего на замену серьёзно травмированному Усману Дембеле.

Об этом сообщает Mundo Deportivo. Медицинская комиссия Примеры постановила, что французский нападающий Усман Дембеле выбыл на достаточно долгий срок, чтобы активировать пункт в регламенте чемпионата, по которому клуб может дозаявлять по одному футболисту вне трансферного периода в случае серьёзных травм. «Барселона» получила право на осуществление трансфера в ближайшие 15 дней.

В нынешнем чемпионате каталонцы занимают второе место, набрав 52 очка в 24 турах.

Ранее сообщалось, что «Интер» согласится отдать Мартинеса «Барселоне» только в обмен на Гризманна.