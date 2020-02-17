«Барселоне» разрешили приобретение нового форварда вне трансферного окна

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Испанская «Барселона» сможет подписать нового нападающего на замену серьёзно травмированному Усману Дембеле.
«Барселоне» разрешили приобретение нового форварда вне трансферного окна
  • © Kirchner/Neundorf
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Mundo Deportivo. Медицинская комиссия Примеры постановила, что французский нападающий Усман Дембеле выбыл на достаточно долгий срок, чтобы активировать пункт в регламенте чемпионата, по которому клуб может дозаявлять по одному футболисту вне трансферного периода в случае серьёзных травм. «Барселона» получила право на осуществление трансфера в ближайшие 15 дней.

В нынешнем чемпионате каталонцы занимают второе место, набрав 52 очка в 24 турах.

Ранее сообщалось, что «Интер» согласится отдать Мартинеса «Барселоне» только в обмен на Гризманна.

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