СМИ: «Интер» согласится отдать Мартинеса «Барселоне» только в обмен на Гризманна

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Миланский «Интер» требует от «Барселоны» французского форварда Антуана Гризманна в обмен на своего нападающего Лаутаро Мартинеса.
СМИ: «Интер» согласится отдать Мартинеса «Барселоне» только в обмен на Гризманна
  • © Daisuke Nakashima/AFLO
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Daily Mail. По информации источника, миланцы готовы заключить сделку только при этом условии, поскольку «Барселона» не готова платить за Мартинеса всю требуемую итальянцами сумму из-за возможных трудностей с финансовым фейр-плей.

В сезоне-2019/20 Лаутаро Мартинес забил 16 мячей и отдал четыре результативные передачи в 29 встречах за «Интер». 28-летний Гризманн отличился 13 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 33 матчах текущего сезона в составе «Барселоны».

Ранее сообщалось, что «Лацио» обыграл «Интер» в 24-м туре Серии А.

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