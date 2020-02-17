СМИ: «Интер» согласится отдать Мартинеса «Барселоне» только в обмен на Гризманна

Миланский «Интер» требует от «Барселоны» французского форварда Антуана Гризманна в обмен на своего нападающего Лаутаро Мартинеса.

Об этом сообщает Daily Mail. По информации источника, миланцы готовы заключить сделку только при этом условии, поскольку «Барселона» не готова платить за Мартинеса всю требуемую итальянцами сумму из-за возможных трудностей с финансовым фейр-плей.

В сезоне-2019/20 Лаутаро Мартинес забил 16 мячей и отдал четыре результативные передачи в 29 встречах за «Интер». 28-летний Гризманн отличился 13 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 33 матчах текущего сезона в составе «Барселоны».

Ранее сообщалось, что «Лацио» обыграл «Интер» в 24-м туре Серии А.