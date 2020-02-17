Непряева снялась со «Ски Тура» в связи с болезнью
- РИА Новости
«Наталья снялась с многодневки, сегодня она улетает. Жалко — не то слово. Я очень расстроилась. Ещё боимся, что она могла кого-то заразить. У неё простуда. Юрий Викторович Бородавко позвонил сейчас — говорит, плохо всё», — цитирует президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе РИА Новости.
«Ски Тур» проходит в рамках этапов Кубка мира в Эстерсунде и Эре (Швеция), а также Мерокере и Тронхейме (Норвегия).
Ранее сообщалось, что лыжник Большунов завоевал серебро в гонке преследования на этапе КМ в Эстерсунде.