Кудерметова обыграла Маттек-Сэндс и вышла в основную сетку турнира WTA в Дубае
Россиянка Вероника Кудерметова в финале квалификации турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае одержала победу над представительницей США Бетани Маттек-Сэндс.
- © Владимир Астапкович
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу россиянки. Матч продолжался 1 час 14 минут.
Жеребьёвка основной сетки турнира в Дубае состоится позднее.
Ранее сообщалось, что Александрова впервые в карьере поднялась в топ-25 рейтинга WTA.
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