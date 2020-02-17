Кудерметова обыграла Маттек-Сэндс и вышла в основную сетку турнира WTA в Дубае

Россиянка Вероника Кудерметова в финале квалификации турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае одержала победу над представительницей США Бетани Маттек-Сэндс.

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РИА Новости