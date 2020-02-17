Кудерметова обыграла Маттек-Сэндс и вышла в основную сетку турнира WTA в Дубае

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Россиянка Вероника Кудерметова в финале квалификации турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае одержала победу над представительницей США Бетани Маттек-Сэндс.
Кудерметова обыграла Маттек-Сэндс и вышла в основную сетку турнира WTA в Дубае
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу россиянки. Матч продолжался 1 час 14 минут.

Жеребьёвка основной сетки турнира в Дубае состоится позднее.

Ранее сообщалось, что Александрова впервые в карьере поднялась в топ-25 рейтинга WTA.

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