Шайба Анисимова в овертайме помогла «Оттаве» обыграть «Даллас» в матче НХЛ

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» одержал победу над «Даллас Старз».

Матч, проходивший на арене «Канадиэн-Тайр-центр» в Оттаве, завершился победой хозяев в овертайме со счётом 4:3 (ОТ).

В составе «Сенаторз» забросили Жан-Габриэль Пажо, Брэди Ткачук, Тайлер Эннис и Артём Анисимов. У гостей отличились Йон Клингберг, Стивен Джонс и Джо Павелски.

Российский форвард хозяев Артём Анисимов отличился победной шайбой в овертайме. Его партнёры по команде Владислав Наместников и Никита Зайцев не отметились результативными действиями.

Вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 42 броска по своим воротам из 46. Его одноклубник Денис Гурьянов очков не набрал.

Ранее сообщалось, что «Эдмонтон» обыграл «Каролину» в овертайме матча НХЛ, Свечников набрал одно очко.