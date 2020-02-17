«Эдмонтон» обыграл «Каролину» в овертайме матча НХЛ, Свечников набрал одно очко

Короткая ссылка
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» в овертайме одержал победу над «Каролина Харрикейнз».
«Эдмонтон» обыграл «Каролину» в овертайме матча НХЛ, Свечников набрал одно очко
  • Reuters
  • © James Guillory-USA TODAY Sports

Встреча, проходившая на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли, завершилась победой «Эдмонтона» со счётом 4:3 (ОТ).

В составе победителей забросили Джош Арчибальд (дважды), Леон Драйзайтль и Кайлер Ямамото. У «Каролины» дубль оформил Себастьян Ахо, ещё одна шайба на счету Тревора ван Римсдайка.

Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» проиграл «Бостону» в матче НХЛ, Панарин отметился передачей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить