«Эдмонтон» обыграл «Каролину» в овертайме матча НХЛ, Свечников набрал одно очко
- Reuters
- © James Guillory-USA TODAY Sports
Встреча, проходившая на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли, завершилась победой «Эдмонтона» со счётом 4:3 (ОТ).
В составе победителей забросили Джош Арчибальд (дважды), Леон Драйзайтль и Кайлер Ямамото. У «Каролины» дубль оформил Себастьян Ахо, ещё одна шайба на счету Тревора ван Римсдайка.
Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» проиграл «Бостону» в матче НХЛ, Панарин отметился передачей.