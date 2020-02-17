«Эдмонтон» обыграл «Каролину» в овертайме матча НХЛ, Свечников набрал одно очко

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» в овертайме одержал победу над «Каролина Харрикейнз».

Встреча, проходившая на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли, завершилась победой «Эдмонтона» со счётом 4:3 (ОТ).

В составе победителей забросили Джош Арчибальд (дважды), Леон Драйзайтль и Кайлер Ямамото. У «Каролины» дубль оформил Себастьян Ахо, ещё одна шайба на счету Тревора ван Римсдайка.

Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» проиграл «Бостону» в матче НХЛ, Панарин отметился передачей.