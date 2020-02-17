«Рейнджерс» проиграли «Бостону» в матче НХЛ, Панарин отметился передачей

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду уступил «Бостон Брюинз».

Встреча, проходившая в «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, завершилась со счётом 3:1 в пользу «Бостона».

В составе гостей отличились Чарльз Макэвой, Чарли Койл и Патрис Бержерон. У хозяев шайбу забросил Мика Зибанеджад.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей. Его партнёр по команде Павел Бучневич не сумел отличиться результативными действиями.

Ранее «Питтсбург» разгромил «Детройт» в матче НХЛ, Малкин очков не набрал.

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