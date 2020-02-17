«Рейнджерс» проиграли «Бостону» в матче НХЛ, Панарин отметился передачей
Встреча, проходившая в «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, завершилась со счётом 3:1 в пользу «Бостона».
В составе гостей отличились Чарльз Макэвой, Чарли Койл и Патрис Бержерон. У хозяев шайбу забросил Мика Зибанеджад.
Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей. Его партнёр по команде Павел Бучневич не сумел отличиться результативными действиями.
Ранее «Питтсбург» разгромил «Детройт» в матче НХЛ, Малкин очков не набрал.