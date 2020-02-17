Мамиашвили считает, что российские борцы достойно выступили на ЧЕ

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили оценил результат отечественных представителей вольной борьбы на чемпионате Европы в Риме.

«Ребята, которые в некоторых весовых категориях заменяли лидеров, выступили достойно. Это хорошая заявка на то, чтобы уже серьёзно попасть на заметку тренерам сборной. Впереди у нас наиболее ответственная и сложная процедура отбора и выступления на Олимпиаде. Поверьте, чем сильнее внутри страны конкуренция в каждой весовой категории, тем значимее будет атлет, который будет представлять эту категорию в составе национальной сборной России в Токио», — приводит РИА Новости слова Мамиашвили.

Россияне выиграли пять золотых наград достоинства, две серебряные медали и одну бронзовую, выиграв общекомандный зачет турнира.

Ранее Цыжипов стал бронзовым призёром ЧЕ по борьбе.