Хёнер назвал самых высокооплачиваемых фигуристов в истории Art on Ice

Владелец Art on Ice Оливер Хёнер рассказал, кто из фигуристов получал наибольшие гонорары за выступление в шоу Art on Ice.

«Так сразу и не отвечу. Стефан Ламбьель, Евгений Плющенко, действующие олимпийские чемпионы, как Загитова. Могу сказать, что за всё время существования шоу у меня не было ни одного отказа по причине того, что я недостаточно плачу своим артистам», — сказал Хёнер в интервью RT.

Ранее он ответил, кого бы пригласил в своё шоу из трио учениц Этери Тутберидзе — Анну Щербакову, Алёну Косторную или Александру Трусову.