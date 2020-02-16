Marca назвала Смолова плохим воспоминанием для футболиста «Реала» Рамоса

Испанская газета Marca опубликовало материал о российском нападающем «Сельты» Фёдоре Смолове в преддверии матча 24-го тура Примеры с мадридским «Реалом».

Статья опубликована на сайте издания с заголовком: «Смолов — плохое воспоминание для Рамоса».

В материале отмечается, что форвард способен изменить лицо «Сельты» в трудные времена для клуба из Виго. При этом автор текста обратил внимание, что Смолов будет не в первый раз играть против Рамоса.

«Он был кошмаром для капитана мадридского «Реала» и Жерара Пике в товарищеском матче сборных России и Испании (3:3), который прошёл в ноябре 2017 года. В том матче Смолов показал, как должен двигаться на поле центральный форвард. Он не только забил два гола из трёх, но и разбил оборону сборной Испании», — говорится в материале.

29-летний Смолов перешёл в «Сельту» из московского «Локомотива» на правах аренды 30 января. В его активе уже два матча за испанский клуб, в которых он не отличился результативными действиями.

Ранее журналист Нобель Арустамян не исключил, что Смолов не нашёл контакта с главным тренером «Локомотива» Юрием Сёминым, из-за чего ему пришлось уйти из клуба.