Marca назвала Смолова плохим воспоминанием для футболиста «Реала» Рамоса
- Reuters
Статья опубликована на сайте издания с заголовком: «Смолов — плохое воспоминание для Рамоса».
В материале отмечается, что форвард способен изменить лицо «Сельты» в трудные времена для клуба из Виго. При этом автор текста обратил внимание, что Смолов будет не в первый раз играть против Рамоса.
«Он был кошмаром для капитана мадридского «Реала» и Жерара Пике в товарищеском матче сборных России и Испании (3:3), который прошёл в ноябре 2017 года. В том матче Смолов показал, как должен двигаться на поле центральный форвард. Он не только забил два гола из трёх, но и разбил оборону сборной Испании», — говорится в материале.
29-летний Смолов перешёл в «Сельту» из московского «Локомотива» на правах аренды 30 января. В его активе уже два матча за испанский клуб, в которых он не отличился результативными действиями.
Ранее журналист Нобель Арустамян не исключил, что Смолов не нашёл контакта с главным тренером «Локомотива» Юрием Сёминым, из-за чего ему пришлось уйти из клуба.