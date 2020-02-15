Арустамян не исключил, что Смолов не нашёл контакта с Сёминым
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- РИА Новости
«Не сложились отношения с Юрием Сёминым? Может быть. Это вполне реально. Если такие разговоры возникают, значит, они имеют под собой почву. Возможно, не был найден контакт с тренером. Человеческие взаимоотношения очень важны. Вероятно, они не сложились. За полтора года в «Локомотиве» Смолов не стал лидером команды», — заявил журналист в интервью RT.
Ранее Арустамян прокомментировал переход Смолова на правах аренды в «Сельту».