Арустамян не исключил, что Смолов не нашёл контакта с Сёминым

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Известный журналист и комментатор Нобель Арустамян предположил, что стало причиной ухода Фёдора Смолова из «Локомотива».
Арустамян не исключил, что Смолов не нашёл контакта с Сёминым
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Не сложились отношения с Юрием Сёминым? Может быть. Это вполне реально. Если такие разговоры возникают, значит, они имеют под собой почву. Возможно, не был найден контакт с тренером. Человеческие взаимоотношения очень важны. Вероятно, они не сложились. За полтора года в «Локомотиве» Смолов не стал лидером команды», — заявил журналист в интервью RT.

Ранее Арустамян прокомментировал переход Смолова на правах аренды в «Сельту».

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