Санчес победил Перейру на UFC Fight Night 167 после отказа продолжать бой

Американский боец смешанного стиля Диего Санчес одержал победу над бразильцем Мичелом Перейрой на турнире UFC Fight Night 167 в Рио-Ранчо за счёт дисквалификации соперника.

В третьем раунде Перейра нанёс Санчесу запрещённый удар коленом в голову в партере. У американца возникло рассечение, из-за чего бой сперва был остановлен, а затем Санчес решил отказаться от продолжения поединка.

Судьи решили отдать победу ему, дисквалифицировав его соперника.

Теперь на счету 38-летнего Санчеса 30 побед и 12 поражений в MMA.

Ранее сообщалось, что Ян Блахович нокаутировал Кори Андерсона в первом раунде на турнире UFC Fight Night 167.