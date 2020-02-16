Санчес победил Перейру на UFC Fight Night 167 после отказа продолжать бой
- © diegonightmaresanchezufc
В третьем раунде Перейра нанёс Санчесу запрещённый удар коленом в голову в партере. У американца возникло рассечение, из-за чего бой сперва был остановлен, а затем Санчес решил отказаться от продолжения поединка.
Судьи решили отдать победу ему, дисквалифицировав его соперника.
Теперь на счету 38-летнего Санчеса 30 побед и 12 поражений в MMA.
Ранее сообщалось, что Ян Блахович нокаутировал Кори Андерсона в первом раунде на турнире UFC Fight Night 167.