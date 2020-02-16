Тедеев о победах Тускаева и Шираева на ЧЕ: наши дебютанты отборолись грамотно и чётко

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Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев прокомментировал выступление спортсменов в первый день соревнований на чемпионате Европы в Риме.
Тедеев о победах Тускаева и Шираева на ЧЕ: наши дебютанты отборолись грамотно и чётко
  • РИА Новости

Россияне в субботу завоевали три золотые и одну серебряную медали.

«Дебютанты чемпионата Азамат Тускаев (категория до 57 кг) и Курбан Шираев отборолись грамотно и чётко, несмотря на отсутствие опыта взрослых чемпионатов Европы. И, конечно, наш капитан Абдулрашид Садулаев балует нас своими победами, но соперники его тоже тренируются», — приводит слова специалиста ТАСС.

Ранее сообщалось, что шахматист Витюгов преследует лидера на турнире в Праге.

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