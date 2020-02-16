Тедеев о победах Тускаева и Шираева на ЧЕ: наши дебютанты отборолись грамотно и чётко
- РИА Новости
Россияне в субботу завоевали три золотые и одну серебряную медали.
«Дебютанты чемпионата Азамат Тускаев (категория до 57 кг) и Курбан Шираев отборолись грамотно и чётко, несмотря на отсутствие опыта взрослых чемпионатов Европы. И, конечно, наш капитан Абдулрашид Садулаев балует нас своими победами, но соперники его тоже тренируются», — приводит слова специалиста ТАСС.
Ранее сообщалось, что шахматист Витюгов преследует лидера на турнире в Праге.