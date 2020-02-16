Конькобежка Фаткулина завоевала серебро ЧМ на 1000 м и установила рекорд России

Российская конькобежка Ольга Фаткулина заняла второе место в забеге на дистанции 1000 м на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Солт-Лейк-Сити.

globallookpress.com