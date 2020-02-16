Конькобежка Фаткулина завоевала серебро ЧМ на 1000 м и установила рекорд России

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Российская конькобежка Ольга Фаткулина заняла второе место в забеге на дистанции 1000 м на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Солт-Лейк-Сити.
Конькобежка Фаткулина завоевала серебро ЧМ на 1000 м и установила рекорд России
  • globallookpress.com

Её результат составил 1 минуту и 12,331 секунды. Это новый рекорд России.

Победу одержала представительница Нидерландов Ютта Лердам (1.11,847). Бронза у японки Михо Такаги (1.12,344). Россиянки Екатерина Шахова (1.12,886) и Дарья Качанова (1.13,101) классифицировались, соответственно, на седьмой и десятой позициях.

Ранее сообщалось, что конькобежка Воронина с мировым рекордом победила на ЧМ на дистанции 5000 м.

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