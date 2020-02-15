Дубль Капризова помог ЦСКА разгромить «Локомотив» в КХЛ

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Московский ЦСКА одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Дубль Капризова помог ЦСКА разгромить «Локомотив» в КХЛ
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Победу ЦСКА принесли шайбы Никиты Нестерова, Михаила Светлакова и Кирилла Капризова, оформившего дубль. 

В других матчах игрового дня «Трактор» по буллитам победил «Куньлунь Ред Стар» (3:2). «Ак Барс» обыграл «Спартак» (4:1), «Нефтехимик» победил «Адмирал» (6:1), «Торпедо» проиграло «Амуру» (2:5), «Йокерит» по буллитам уступил «Металлургу» (3:4), а минское «Динамо» проиграло «Автомобилисту» (4:6).

Ранее сообщалось, что хет-трик Василия Токранова помог СКА победить «Салавата Юлаева» в КХЛ.

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