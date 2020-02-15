Хет-трик Токранова помог СКА победить «Салавата Юлаева» в КХЛ

Петербургский СКА одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей.

В основное время за СКА забили Лукас Бенгтссон, Василий Токранов, оформивший дубль, и Сергей Плотников. «Ак Барс» ответил тремя шайбами Никиты Сошникова и голом Владислава Картаева.

В овертайме победу СКА принесла шайба Токранова, тем самым оформившего хет-трик.

Таким образом, СКА продлил свою победную серию в КХЛ до восьми игр, а «Салават Юлаев» потерпел второе поражение подряд.

В параллельных матчах «Сибирь» на своём льду победила «Северсталь» со счётом 3:2, а «Барыс» на домашней площадке победил «Сочи» 3:2.

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