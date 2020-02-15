Александрова проиграла Бертенс в полуфинале турнира WTA в Санкт-Петербурге

Россиянка Екатерина Александрова потерпела поражение от голландки Кики Бертенс в матче 1/2 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге.

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту и завершилась со счётом 6:1, 4:6, 6:1 в пользу нидерландской теннисистки, занимающей восьмое место в рейтинге WTA и являющейся действующей чемпионкой турнира.

В полуфинале соперницей Бертенс станет представительница Казахстана Елена Рыбакина, победившая гречанку Марию Саккари (3:6, 7:5, 6:1).

Ранее сообщалось, что Потапова проиграла Бертенс в четвертьфинале турнира WTA в Санкт-Петербурге.