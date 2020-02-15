Хет-трик Кучаева помог ЦСКА разгромить швейцарский «Делемон» на сборе в Испании

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Московский ЦСКА одержал крупную победу над представителем четвёртого по рангу дивизиона Швейцарии «Делемоном».
Хет-трик Кучаева помог ЦСКА разгромить швейцарский «Делемон» на сборе в Испании
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Матч состоялся в испанском Кампоаморе, где армейцы проводят учебно-тренировочный сбор, и завершился крупной победой подопечных Виктора Гончаренко (5:0). Счёт в игре на 30-й минуте открыл с пенальти Алан Дзагоев. Перед перерывом белорусский новичок ЦСКА Илья Шкурин удвоил преимущество своей команды. А во втором тайме полузащитник Константин Кучаев оформил хет-трик, затратив на это менее 20 минут.

Ранее сообщалось, что «Вулверхэмптон» и «Лестер» сыграли вничью в матче АПЛ.

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