Фанаты «Шинника» напали на болельщиков «Факела» и «Урала» на матче Кубка ФНЛ
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- РИА Новости
«Забежала толпа, человек 15—20, и начала бить болельщиков «Факела». Там же были и трое болельщиков «Урала», — приводит слова пресс-службы «Урала» Sport24.
Представитель пресс-службы заявил, что драка продолжалась около двух минут, а затем люди, которые были в масках, убежали.
«Пострадавшие сказали, что нападавшие из Ярославля. Один болельщик «Урала» сильно пострадал», — добавили в пресс-службе «Урала».
Матч завершился со счётом 2:1 в пользу коллектива из Воронежа.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге сожгли автомобиль заводящего фан-сектора «Зенита».