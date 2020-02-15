Фанаты «Шинника» напали на болельщиков «Факела» и «Урала» на матче Кубка ФНЛ

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Фанаты ярославского «Шинника» атаковали болельщиков воронежского «Факела» и екатеринбургского «Урала» во время матча Кубка Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Фанаты «Шинника» напали на болельщиков «Факела» и «Урала» на матче Кубка ФНЛ
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Забежала толпа, человек 15—20, и начала бить болельщиков «Факела». Там же были и трое болельщиков «Урала», — приводит слова пресс-службы «Урала» Sport24.

Представитель пресс-службы заявил, что драка продолжалась около двух минут, а затем люди, которые были в масках, убежали.

«Пострадавшие сказали, что нападавшие из Ярославля. Один болельщик «Урала» сильно пострадал», — добавили в пресс-службе «Урала».

Матч завершился со счётом 2:1 в пользу коллектива из Воронежа.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге сожгли автомобиль заводящего фан-сектора «Зенита».

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