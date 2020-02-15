Сборная США победила сборную мира в Матче восходящих звёзд НБА
Сборная США победила сборную мира в Матче восходящих звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который прошёл в рамках Звёздного уикенда лиги.
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 151:131.
Самым результативным игроком матча стал Ар Джей Барретт из сборной мира. В составе американской команды 23 очка набрал Эрик Пашалл.
Ранее «Бостон Селтикс» во втором овертайме одолел «Лос-Анджелес Клипперс» в НБА.
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