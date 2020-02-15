Сборная США победила сборную мира в Матче восходящих звёзд НБА

Короткая ссылка
Сборная США победила сборную мира в Матче восходящих звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который прошёл в рамках Звёздного уикенда лиги.
Сборная США победила сборную мира в Матче восходящих звёзд НБА
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 151:131.

Самым результативным игроком матча стал Ар Джей Барретт из сборной мира. В составе американской команды 23 очка набрал Эрик Пашалл.

Ранее «Бостон Селтикс» во втором овертайме одолел «Лос-Анджелес Клипперс» в НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить