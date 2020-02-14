Тарасов избежал наказания от РФС за шутку о коронавирусе
- РИА Новости
«С учётом извинений Тарасова РФС считает инцидент исчерпанным», — приводит «Чемпионат» заявление пресс-службы организации.
Ранее на текущей неделе организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) раскритиковала футболиста за шутку в Instagram. Тарасов выложил в сториз фото с парикмахером азиатской внешности и подписью: «Коронавирус».
После осуждения выходки Тарасова в обществе ему пришлось приносить извинения. Спортсмен признался, что не считает коронавирус вирусом, характерным только для конкретных национальностей или рас.
Ранее парикмахер Тарасова признался, что ему очень понравилась шутка клиента.