Парикмахер Тарасова о реакции на шутку про коронавирус: а мы поржали

Денис Ли, парикмахер футболиста Дмитрия Тарасова, прокомментировал ситуацию вокруг шутки игрока, связанной со вспышкой коронавируса.

«Это реально была шутка. И вообще я был её инициатором. Люди возмущаются шуткой на тему вируса и тем, что это можно посчитать расизмом? Да дебилы они! А мы лично поржали. На фото видно, что я смеюсь», — приводит слова Ли «Чемпионат».

Он отметил, что люди так отнеслись к этой шутке из-за плохого чувства юмора.

«Мне кажется, что она оскорбила не азиатов, а русских. Потому что они из этого такие новости сделали и сами обиделись», — добавил парикмахер.

Футболист опубликовал в своём Instagram фото с Ли и подписью: «Коронавирус», что вызвало неоднозначную реакцию общественности.

Ранее сообщалось, что FARE обвинила Тарасова в расизме за пост в Instagram с шуткой про коронавирус.