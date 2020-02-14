Панарин эффектно исполнил послематчевый буллит, который засчитали после видеопросмотра
- Reuters
- © Sergei Belski-USA TODAY Sports
Арбитрам понадобился видеопросмотр для определения правильности исполнения буллита. В итоге судьи засчитали гол, придя к выводу, что россиянин не прерывал последовательного движения к воротам и не останавливал шайбу.
Для «Рейнджерс» эта победа стала третьей подряд.
Ранее сообщалось, что два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Миннесоту» в НХЛ.
New York nastiness from @artemiypanarin. 🤭 pic.twitter.com/KgZEf61nTB— NHL (@NHL) February 14, 2020