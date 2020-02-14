Панарин эффектно исполнил послематчевый буллит, который засчитали после видеопросмотра

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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин эффектно исполнил послематчевый буллит в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Миннесота Уайлд» (4:3 Б).
Панарин эффектно исполнил послематчевый буллит, который засчитали после видеопросмотра
  • Reuters
  • © Sergei Belski-USA TODAY Sports

Арбитрам понадобился видеопросмотр для определения правильности исполнения буллита. В итоге судьи засчитали гол, придя к выводу, что россиянин не прерывал последовательного движения к воротам и не останавливал шайбу. 

Для «Рейнджерс» эта победа стала третьей подряд.

Ранее сообщалось, что два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Миннесоту» в НХЛ.

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