Панарин эффектно исполнил послематчевый буллит, который засчитали после видеопросмотра

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин эффектно исполнил послематчевый буллит в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Миннесота Уайлд» (4:3 Б).

Арбитрам понадобился видеопросмотр для определения правильности исполнения буллита. В итоге судьи засчитали гол, придя к выводу, что россиянин не прерывал последовательного движения к воротам и не останавливал шайбу.

Для «Рейнджерс» эта победа стала третьей подряд.

Ранее сообщалось, что два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Миннесоту» в НХЛ.